Desestabilización en el Ártico desconcierta a meteorólogos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Los modelos meteorológicos internacionales advierten sobre una perturbación excepcional en el vórtice polar registrada durante la primera semana de noviembre de 2026, un fenómeno conocido como calentamiento súbito estratosférico que amenaza con modificar la circulación atmosférica en el hemisferio norte.

NOAA y el calentamiento súbito estratosférico en el Ártico

De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (NOAA), esta anomalía se desarrolla de forma inusualmente temprana, cuando el invierno meteorológico apenas comienza a perfilarse, generando expectativas sobre su impacto indirecto en las condiciones climáticas de Norteamérica.

El fenómeno consiste en un aumento extraordinario de la temperatura en las capas altas de la atmósfera (a unos 30 kilómetros de altura), el cual puede dispararse hasta 50 °C en cuestión de días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto en la circulación atmosférica y pronósticos para México

Esta alteración debilita y deforma el vórtice polar, una gigantesca corriente de vientos que normalmente mantiene confinado el aire extremadamente frío en la región del Ártico.

Cuando esta estructura se desestabiliza, propicia cambios profundos en la corriente en chorro, el río de aire que condiciona las borrascas y la trayectoria de los frentes fríos que descienden hacia latitudes inferiores.

A pesar de la magnitud de la perturbación ártica, los especialistas señalan que los efectos de un calentamiento estratosférico no son automáticos ni se traducen de forma directa en una ola de frío generalizada para el territorio mexicano.

La evolución exacta del tiempo dependerá de cómo se reconfigure el posicionamiento de los sistemas de alta y baja presión en las semanas posteriores.

Por su parte, los pronósticos estacionales apuntan a que las fluctuaciones atmosféricas podrían combinarse con la temporada invernal y la entrada constante de masas de aire frío, manteniendo a los servicios de vigilancia climática en constante monitoreo ante cualquier descenso drástico de temperatura o la llegada de precipitaciones inusuales al país.