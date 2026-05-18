Universidad de Georgia propone limpiador multiusos ecológico para hogares

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La limpieza del hogar es una actividad de la que nadie está exento y la constante búsqueda de mejores técnicas y productos nunca se detiene.

En medio del aumento de residuos químicos en los hogares y la preocupación por el impacto ambiental de los productos de limpieza convencionales, cada vez más personas buscan alternativas ecológicas, económicas y seguras.

Además de representar un ahorro, estos productos caseros ayudan a mejorar la calidad del aire dentro de casa y reducen el riesgo de irritaciones o alergias provocadas por químicos agresivos. Por ello, aquí te contamos cómo hacer un limpiador multiusos efectivo, económico y ecológico con un par de ingredientes.

¿Cómo preparar tu limpiador multiusos ecológico?

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De acuerdo con un compendio de "Recetas de Limpieza Ecológicas para un Hogar Saludable" de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, esta es la manera de preparar la mezcla casera:

Ingredientes

· 3 cucharadas de vinagre blanco

· 1/2 cucharadita de sosa (carbonato de sodio)

· 1/2 cucharadita de jabón líquido a base de aceite vegetal

· 2 tazas de agua caliente

Preparación

Mezcla todos los ingredientes en un recipiente y asegúrate de que se incorporen bien. Luego vierte la mezcla en un atomizador o botella para rociar.

NOTA: Es muy importante que al conseguir los ingredientes no se confunda la sosa o carbonato de sodio con sosa cáustica (hidróxido de sodio), pues son productos distintos:

· Carbonato de sodio (o sosa), es un alcalinizante suave, seguro para la limpieza del hogar, para desengrasar o ajustar el pH.

· La sosa cáustica (hidróxido de sodio), es un producto químico extremadamente fuerte y corrosivo, usado para destapar tuberías o hacer jabón artesanal. Puede causar quemaduras graves en la piel.

¿Cómo utilizar el limpiador multiusos ecológico y casero?

De acuerdo con el compendio de recetas, una vez preparada la mezcla solo se debe aplicar sobre la superficie deseada y limpiar con un trapo o paño suave. La sustancia desinfectará y dejará reluciente las superficies.

Se recomienda tener precaución en materiales delicados, como madera, mármol, entre otras, y no aplicar la mezcla en caso de tener dudas sobre sus efectos.