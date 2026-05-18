Universidad de Georgia propone limpiador multiusos ecológico para hogares
La Universidad de Georgia ofrece una fórmula casera para un limpiador multiusos ecológico que reduce el uso de químicos agresivos.
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La limpieza del hogar es una actividad de la que nadie está exento y la constante búsqueda de mejores técnicas y productos nunca se detiene.
En medio del aumento de residuos químicos en los hogares y la preocupación por el impacto ambiental de los productos de limpieza convencionales, cada vez más personas buscan alternativas ecológicas, económicas y seguras.
Además de representar un ahorro, estos productos caseros ayudan a mejorar la calidad del aire dentro de casa y reducen el riesgo de irritaciones o alergias provocadas por químicos agresivos. Por ello, aquí te contamos cómo hacer un limpiador multiusos efectivo, económico y ecológico con un par de ingredientes.
¿Cómo preparar tu limpiador multiusos ecológico?
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De acuerdo con un compendio de "Recetas de Limpieza Ecológicas para un Hogar Saludable" de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, esta es la manera de preparar la mezcla casera:
Ingredientes
· 3 cucharadas de vinagre blanco
· 1/2 cucharadita de sosa (carbonato de sodio)
· 1/2 cucharadita de jabón líquido a base de aceite vegetal
· 2 tazas de agua caliente
Preparación
Mezcla todos los ingredientes en un recipiente y asegúrate de que se incorporen bien. Luego vierte la mezcla en un atomizador o botella para rociar.
NOTA: Es muy importante que al conseguir los ingredientes no se confunda la sosa o carbonato de sodio con sosa cáustica (hidróxido de sodio), pues son productos distintos:
· Carbonato de sodio (o sosa), es un alcalinizante suave, seguro para la limpieza del hogar, para desengrasar o ajustar el pH.
· La sosa cáustica (hidróxido de sodio), es un producto químico extremadamente fuerte y corrosivo, usado para destapar tuberías o hacer jabón artesanal. Puede causar quemaduras graves en la piel.
¿Cómo utilizar el limpiador multiusos ecológico y casero?
De acuerdo con el compendio de recetas, una vez preparada la mezcla solo se debe aplicar sobre la superficie deseada y limpiar con un trapo o paño suave. La sustancia desinfectará y dejará reluciente las superficies.
Se recomienda tener precaución en materiales delicados, como madera, mármol, entre otras, y no aplicar la mezcla en caso de tener dudas sobre sus efectos.
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