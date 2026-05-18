Dell apuesta por la IA agéntica del escritorio al centro de datos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).-

una nueva ola de soluciones enfocadas en inteligencia artificial, almacenamiento y centros de datos durante

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Technologies World 2026, con anuncios que buscan responder a uno de los mayores retos de las empresas: escalar la IA sin disparar losni comprometer la seguridad de los datos.La compañía aseguró que, a dos años del lanzamiento de la plataformaTechnologiescon, ya suma más dea nivel global y más de 320 actualizaciones en su ecosistema deIA agéntica desde el escritorio hasta el centro de datosUno de los anuncios principales fue el lanzamiento de "Deskside Agentic AI", una solución que permitey ejecutar agentes de inteligencia artificial directamente desde, sin depender completamente de la nube.Según, esta propuesta busca atender preocupaciones crecientes entre empresas relacionadas conpor consumo de tokens,. La firma afirmó que ejecutarde IA en infraestructura local puede reducir hasta 87% losfrente al uso de APIs en nube pública.La solución está dirigida a, grupos de investigación yque necesitan mantener control sobre sus datos ydetalló tres configuraciones principales:Pro Max con GB10, pensado para prototipos yde hastadePro Precision 9, con procesadoresy GPUsRTX PRO Blackwell Workstation Edition.Pro Max con GB300, orientado ade frontera de hastadeAdemás, la integración deOpenShell permitirá crear, probar y gobernar agentes de IA bajo uny aislado, compatible desde estaciones de trabajo hasta servidoresPowerEdge XE.Datos preparados para IAOtro de los ejes de la estrategia es la actualización de laAI Data Platform, que ahora incorpora nuevas capacidades paramiles de millones dey acelerar el acceso a información empresarial.Entre las novedades destaca elData Analytics Engine, impulsado por, que promete acelerar hasta seis veces lasutilizando GPUsBlackwell.La compañía también anunció mejoras en almacenamiento con el nuevoObjectScale X7700, que ofrecerá hastafrente a la generación anterior y soporte futuro parade 245 TB.En paralelo,integraráOmniverse dentro de su plataforma de datos para impulsar, simulaciones industriales yfísica.Nueva infraestructura para cargas de IAtambién, una nueva arquitectura integrada que combina cómputo, red y almacenamiento dentro de un mismo sistema optimizado paraLa empresa aseguró que este diseño busca simplificar la implementación de infraestructura a escala, eliminando la complejidad de ensamblar componentes por separado.Entre las novedades adicionales destacan:Pro Precision 7 R1, unamontable en rack en· Nuevas versiones deIntegrated Rack Controller yparaPowerCool CDU C7000, una unidad demontada en rack diseñada para soportar plataformasVera Rubin NVL72.también reforzó su ecosistema de IA con nuevascony Hugging FaceMichael, chairman y CEO deTechnologies, aseguró que "con el advenimiento de la IA agéntica, todas las organizaciones enfrentan el mismo desafío:eno volverse obsoletas".Por su parte,afirmó que la adopción dese encuentra en una "trayectoria exponencial" y queestán construyendo unade extremo a extremo para responder a esa demanda.