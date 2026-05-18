"Perfect Day"; 5 cosas que debes saber sobre Mahahual

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- En las últimas semanas el nombre de

se ha hecho

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a través de plataformas digitales, pues usuarios e internautas alrededor de todo el país se encuentran uniendo fuerzas para impedir la construcción del, en la localidad de Quintana Roo.Esta propuesta, de la empresa de cruceros, pretende replicar el éxito de suen Las Bahamas. De acuerdo con la compañía desarrolladora, el parque acuático, tendrá más de 30 toboganes, piscinas, restaurantes, etc., y recibirá alrededor de 20 mil turistas al día en este puerto.Desde el anuncio de su construcción, activistas y especialistas han encendido alarmas sobre el grave e irreversibleque provocaría el proyecto en más dedede, así como para los cientos de especies deque habitan la región, entre las cuales hay decenas en peligro de extinción.5 cosas que debes saber sobreLade usuarios al proyectono nace del rechazo al desarrollo en el país, sino de una profunda preocupación por elque la construcción tendrá, pues, en caso de aprobarse, estarán en riesgo cientos de especies y unpara la protección natural frente a huracanes.Especialistas, activistas e internautas han denominado a este proyecto como un "", y el actual debate ha hecho vital tener presente la importancia de losque hay en, más allá de laque el proyecto dejaría en el país y de la creación de empleos.1. Alberga elde coral más grande del planetaDe acuerdo con el(WWF, por sus siglas en inglés),alberga parte del, la segunda barrera de coral más grande del mundo.El sistema se extiende a lo largo de cuatro países y más de mil kilómetros de costas, convirtiéndolo en el arrecife transfronterizo más grande del mundo.2. Es eldede extinciónParte de su importancia radica en que es elde una variedad de especies acuáticas, como mantíes, tortugas marinas, más de 60 tipos de corales y más de 500 especies de peces que se encuentran en peligro de extinción.Asimismo, la selva y los manglares de la región son el hogar de grandes felinos como el jaguar, el ocelote, jaguarundi, tigrillo, y otros animales como tapir, mono araña, etc.3. Funciona como unanatural en el Caribe MexicanoDe acuerdo con la, los manglares deson ecosistemas costeros indispensables que protegen contra laen zonas litorales y evitan las inundaciones provocadas por huracanes.Asimismo, retienen sedimentos y contaminantes, mejorando la calidad del agua que llega a los océanos y protegiendo a los arrecifes de coral. Su desmantelamiento y destrucción podrían incrementar la fuerza con la que los fenómenos naturales golpean a los pueblos y localidades de la zona.4. Ayuda aLos manglares detambién son sumideros de grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2); pueden absorber y almacenar hasta cuatro veces más carbono que los bosques terrestres tradicionales, lo cual ayuda a5. Su conservación es de importancia para laEles una de las actividades económicas más importantes dey depende principalmente de la preservación de sus playas, arrecifes y manglares.Según especialistas, elmasivo, como el que se pretende generar con el proyecto, pondría en riesgo la. De la misma manera, las estrategias locales de restauración y protección de los ecosistemas pueden replicarse en otras áreas de México y tomarse como un ejemplo de manejo sostenible de la costa."Salvemos", laque ya acumula más de 2 millones de firmasAsociaciones ambientalistas como, entre otras, se han dedicado a informar sobre las amenazas que el proyecto generará en la región y a levantar la voz en contra de la construcción del parque acuático.La"@Claudiashein : Salvemos— Detengamos el proyecto destructivo de" de Change.org, ya cuenta con más dedigitales de usuarios que exigen que no se desplace a la población local de, no se permita la destrucción masiva de biodiversidad en el puerto y la cancelación inmediata del proyecto (que generará enriquecimiento casi exclusivo para empresa multinacional).