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Marx Arriaga convoca marcha contra la SEP de Mario Delgado

El exfuncionario llamó al magisterio a exigir la "refundación" de la dependencia y el regreso de la pedagogía "obradorista"

Por El Universal

Mayo 13, 2026 08:48 a.m.
A
Marx Arriaga convoca marcha contra la SEP de Mario Delgado

El exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, convocó a una marcha el próximo 15 de mayo para exigir la "refundación" de la dependencia encabezada por Mario Delgado.

A través de redes sociales y mensajes dirigidos a integrantes del magisterio y simpatizantes de la llamada Nueva Escuela Mexicana, Arriaga llamó a movilizarse a las 9:00 horas, con salida desde la estación Buenavista del Metro de la Ciudad de México.

Marx Arriaga fue uno de los funcionarios más visibles del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. Desde la Dirección General de Materiales Educativos impulsó los polémicos nuevos libros de texto gratuitos y defendió una visión crítica del modelo educativo neoliberal, lo que lo convirtió en una figura cercana al ala ideológica de la llamada cuarta transformación.

En la convocatoria exige la renuncia de funcionarios, a los que llamó neoliberales, que regrese la pedagogía "obradorista", que no haya más mentiras y también exige que la educación se aparte de organismos internacionales como la Unesco, la Unicef y la OCDE.

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