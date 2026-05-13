Incendio consume 42 vehículos asegurados en Culiacán
Bomberos tardaron más de una hora en controlar el fuego en una pensión de la Fiscalía
CULIACÁN, Sin.- En el incendio registrado en la Pensión de Vehículos Asegurados de la Fiscalía General del Estado, ubicada en el sector Los Ángeles, 42 unidades motrices fueron consumidas por el fuego, por lo que se dispuso investigar el origen de este siniestro.
Los elementos del cuerpo de bomberos y de Protección Civil que intervinieron tardaron más de una hora y media en poder sofocar el fuego y evitar que los daños fueran mayores, entre los cientos de vehículos que están bajo resguardo.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado notificó que los cuerpos de bomberos y de Protección Civil y personal del Grupo Interinstitucional realizaron las labores para controlar el fuego y salvaguardar a la población.
En un comunicado que se emitió se pidió a la población evitar circular por el área de Los Ángeles, en la parte que comunica vía terrestre con la sindicatura de Imala, por el movimiento continuo de los cuerpos de auxilio y las pipas de agua.
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Según un reporte preliminar el fuego que se extendió rápidamente en esta pensión de vehículos asegurados alcanzó a causar daños severos a 42 unidades motrices de varios modelos y año, por lo que se abrió una investigación para identificar el origen del incendio y determinar si fue un accidente o un acto deliberado.
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