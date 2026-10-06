FIL Zócalo 2026 alista 266 actividades culturales en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Al presentar la edición XXVI de la Feria Internacional del Libro del Zócalo (FIL Zócalo) que se realizará del 9 al 18 de octubre, con un programa conformado por 266 actividades, de entre ellas 118 presentaciones de libros y 71 charlas, conversatorios y conferencias, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, afirmó que esta "es la fiesta del pensamiento crítico sin cortapisas".

Reflexión sobre fundamentalismos y neofascismos en FIL Zócalo 2026

"Esta feria se ha convertido en el espacio de pensamiento más crítico de todo el país, toda una fiesta de la reflexión. En esta edición, me parece que, de forma especial, es una emisión que reflexiona sobre los fundamentalismos, que reflexiona sobre los neofascismos y que tiene unos invitados especiales muy importantes".

La funcionaria citó como parte de esa reflexión sobre los fundamentalismos y neofascismos: la conversación inaugural entre la jefa de gobierno Clara Brugada y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que en su encuentro de hace unos días "plantearon una serie de alianzas importantes de ciudades progresistas que, ante los embates del neofascismo, vale mucho la pena poner atención en estas alianzas y poner atención en las reflexiones que se generan alrededor de esto".

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Y señaló que lo que está pasando en Brasil también va a generar muchas conversaciones y muchas reflexiones en esta feria, en la que también celebró su carácter gratuito. Y fue ella quien también adelantó la nueva visita que el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, hará a México para participar en esta edición de la feria que remarcó, no se limita a la venta o presentación de libros, sino que es concebida como un espacio público de discusión, análisis y reflexión sobre problemas contemporáneos relevantes de carácter político, social y cultural.

Programa cultural y actividades destacadas de la FIL Zócalo

Además de dar "los datos duros", entre los que enlistó que participarán 353 editoriales y 317 ponentes invitados, de entre ellos 48 internacionales, así como 21 conciertos y actividades musicales, entre ellos dijo, un concierto de Horacio Franco, previo a la inauguración, así como 17 programas de medios y transmisiones especiales, 15 mesas de discusión, 11 recitales de poesía y salas de lectura, la funcionaria dijo que se realizarán diversas ucronías, que serán acciones basadas en la pregunta "¿qué hubiera pasado si...?" para detonar la creación de historias ficticias y especulaciones sobre realidades alternativas.

A lo largo de los nueve días de la feria regalarán 12 mil libros de cinco títulos: "Claves para saber qué sentido tiene todo", de Fernando Buen Abad; "Estrella roja", de Luis Hernández Navarro; "Nahui", de Pino Cacucci; "Mangata", de Emilia Fernández de Navarrete y Alfonso Mateo-Sagasta; y "Villa bandolero", de Jesús Vargas.

Además, se exhibirá la muestra "El Ojo de la Guerra" del fotoperiodista y artista gráfico italiano Giovanni Porzio, quien ha viajado por más de 130 países y cubierto los principales conflictos bélicos del mundo desde 1980.