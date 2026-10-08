Anne Carson: siete libros te acercan a su obra

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Celebrada por la Academia Sueca por "su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", Anne Carson, la escritora canadiense que ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura de 2026 y es considerada la poeta viva más importante de las letras anglosajonas, tiene un universo literario amplio, de una belleza estética y temática atractiva, pero también con irónica y compleja.

De entre las varias obras que ha escrito Carson y muchas se encuentran traducidas al español a través de editoriales como Vaso Roto (que tiene ocho títulos), Cielo Eléctrico con dos obras publicadas en los últimos seis años, y Pre-Textos y Lumen, con al menos un título cada una, te ofrecemos aquí siete propuestas para que te sumerjas en su literatura y te adentres en los temas que le interesan como es su vida cotidiana y sus preocupaciones, pero también su pasión por los clásicos griegos.

Esos libros la han llevado a ser reconocida con importantes galardones como el Premio de Poesía Griffin, el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020 y el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 2019. Y desde hoy el Premio Nobel de Literatura, con el que se coloca como la mujer número 19 en recibirlo.

"Autobiografía de Rojo"

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Editorial: Lumen

Es una novela en verso en la que Anne Carson reimagina la trama del poema fragmentario Gerioneida, de Estesícoro en el que Heracles mata a Gerión, monstruo rojo y alado. En la historia, Carson imagina a Gerión como un adolescente gay con alas que vive en la época actual y que se enamora de un muchacho rebelde llamado Heracles, quien le rompe el corazón. Es considerada una de sus mejores obras y una de las caracterizaciones más complejas de un personaje LGBT en la literatura anglosajona.

"La belleza del marido"

Editorial: Pre-Textos

Es una de las más originales y turbadoras manifestaciones de la poesía contemporánea. El subtítulo "Un ensayo narrativo en 29 tangos", relata la historia de un matrimonio que se desmorona en torno a la idea de Keats "beauty is truth", belleza es verdad, contada a lo largo de 29 tangos que hablan sobre el amor, como si fuera la primera vez que se expresa. A partir de ese libro Susan Sontag dijo: "Leería cualquier cosa que Anne Carson escribiera" y Michael Ondaatje sentenció que es "la poesía más interesante que se escribe hoy día en inglés".

"Nox"

Editorial: Vaso Roto

Es el primer libro de poesía escrito y publicado por Anne Carson tras la muerte de su hermano a quien no había visto ni hablado con él en 25 años. Tras la noticia de su muerte, la poeta hace un retrato del proceso de reconciliación con la pérdida y de aceptación a través de la traducción de Poema 101 de Catulo: "Para su hermano que murió en el camino". El resultado es una experiencia poética y visual que incita a una noción más abierta y desprejuiciada de lo que suele entenderse por lectura poética.

"Si no, el invierno"

Editorial: Vaso Roto

Safo (630 a. C.) era un genio musical que dedicó su vida a la composición e interpretación de la poesía lírica. De los nueve libros que se dice que compuso, sólo un poema ha sobrevivido completo. Todo lo demás son fragmentos. Anne Carson lo que hace es recoger los fragmentos de Safo y los traduce y reinterpreta en este libro, con rigor académico e intelectual. La traducción de Carson ilumina las reflexiones de Safo sobre el amor, el deseo, el matrimonio, el exilio, y muchos otros aspectos de la condición humana.

"Albertine"

Editorial: Vaso Roto

En 59 párrafos con sus apéndices Carson habla en este libro de Albertine, principal personaje de Proust en "En busca del tiempo perdido", estira y afloja sus ideas de forma tal que nos conduce a sus siempre sutiles preguntas sobre aquello que dice la literatura mayor. Habla sobre asuntos como la sexualidad, la muerte, el pasado, la memoria, el recuerdo... preocupaciones de las grandes voces de la literatura que en Carson cobran una lucidez insospechada pues somete a examen y pone en tela de juicio lo que solemos aceptar como dogma.

"Norma Jeane Baker de Troya"

Editorial: Vaso Roto

Anne Carson entrega en este libro no sólo una parodia que muestra un sentido ético y estético en su más elevada dimensión. La Guerra de Troya es el pretexto para urdir el texto, para bordarlo, abordarlo desde el origen de la palabra guerra y sus derivados: pelea, combate, batalla, lanza, muerte, violación, crimen, abandono, sinsentido, deshumanización, todo acto que navega en contra de lo que debería ser el último fin de nuestra existencia. No hemos sabido escuchar, no hemos sabido descifrar ni mucho menos cuestionarnos.

"Flota"

Editorial: Cielo Eléctrico

Estuche con 22 cuadernillos independientes y de diferente extensión, al que aquí se añade un volumen específico que recoge los textos en lengua inglesa. Su contenido es muy variado y da cuenta de la extremada erudición de la autora y su alegre dominio del lenguaje, al manejar referentes de la antigüedad y algunos mucho más actuales. En un cuaderno, Carson relata fragmentos de la vida de Zeus que van de lo cómico a lo más trágico (Trozeus), otro es una conferencia con indicaciones sobre cómo debería ser leída (con un coro formado por cuatro Gertrude Stein sentadas y parecidas al retrato que pintó Picasso); también hay traducciones (las que hizo del poeta Émile Nelligan), juegos tipográficos y reflexiones en prosa o verso sobre temas tan dispares como el pueblo cicládico, el matrimonio o Juana de Arco y el silencio.