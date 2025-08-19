Arte y tradición de Argentina y Bolivia en San Luis

En el marco de la Capital Americana de la Cultura 2025 en San Luis Potosí , Argentina y Bolivia fueron los países invitados del 14 al 16 de agosto. La programación incluyó conferencias, espectáculos de música y danza, así como una muestra gastronómica y artesanal que acercó al público a las tradiciones de ambas naciones.

En las actividades para cerrar la jornada se llevó a cabo la conferencia Borges, Cortázar y el Tango, impartida por el escritor argentino Gastón García Marinozzi, quien abordó la relación de los dos autores con este género musical rioplatense. Posteriormente, el espectáculo Tango de Esquina, dirigido por Juan Pablo Rivera, ofreció un recorrido musical y dancístico por la evolución del tango, con participación de músicos locales y la Academia Béjart.

Desde Bolivia, la agrupación Wayna Bolivia presentó danzas inspiradas en el Carnaval de Oruro, entre ellas la tradicional diablada, con vestuarios bordados que mostraron el intenso ritual de esta festividad inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La presentación llenó la Plaza de Armas de ritmo y colorido, convocando a cientos de asistentes.

La muestra gastronómica y artesanal instalada en el Palacio Municipal permitió al público conocer sabores y expresiones tradicionales.

De Argentina se ofrecieron alfajores, dulce de leche, chimichurri y golosinas, además de objetos ligados al mate como bombillas, mates de calabaza y portamates, junto con indumentaria futbolera y recuerdos vinculados a la figura de Lionel Messi. También se incluyó un taller y charla sobre el mate, mientras que el artista Ale Flores compartió la técnica del fileteado porteño en una demostración práctica.

Las y los representantes bolivianos destacaron la importancia de este intercambio cultural y expresaron su entusiasmo por compartir sus tradiciones en San Luis Potosí. Entre música, danza, sabores y artesanías, Argentina y Bolivia mostraron la vitalidad de su patrimonio cultural en un encuentro que celebró la diversidad artística.