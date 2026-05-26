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La charla "El Batman de las mil caras", impartida por Joserra Ortiz se llevara a cabo hoy martes 26 de mayo a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, en ella se propone una conversación dirigida a seguidores del cómic, el cine y la cultura pop alrededor de uno de los personajes más reconocidos de la historieta y el entretenimiento contemporáneo.

Batman apareció por primera vez en 1939 dentro de los cómics de DC Comics. Creado por Bob Kane y Bill Finger, el personaje de Bruce Wayne se convirtió en una figura central de la cultura popular gracias a historias ligadas al misterio, la investigación criminal y los conflictos urbanos de Gotham City.

A lo largo de las décadas, Batman ha tenido distintas interpretaciones en televisión, cine, animación y videojuegos. La versión televisiva protagonizada por Adam West en los años sesenta mostró un tono cercano a la comedia, mientras que adaptaciones posteriores como las de Michael Keaton, Christian Bale y Robert Pattinson retomaron enfoques más oscuros y cercanos al thriller.

El personaje también destaca dentro del universo de superhéroes por carecer de habilidades sobrenaturales.

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Sus historias parten de elementos como la estrategia, la tecnología y la preparación física, además de una galería de villanos que incluye a Joker, The Riddler y Two-Face, figuras que han contribuido a mantener vigente la narrativa del personaje en distintos formatos.

El encuentro estima una revisión de las múltiples versiones de Batman y de la permanencia que el personaje ha mantenido dentro de varias generaciones de lectores y espectadores.