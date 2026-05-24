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Cultura

Instrumentos ancestrales en "Todos los lunes son de Palique"

Por Estrella Govea

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Instrumentos ancestrales en "Todos los lunes son de Palique"
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      El programa "Todos los lunes son de Palique" presentará el concierto y charla Instrumentos ancestrales el próximo 25 de mayo en la Casa Museo Manuel José Othón, la actividad iniciará a las 19:30 horas y contará con la participación de Queta Huitzilin y Juan Carlos Hidalgo.

      La sesión propone un acercamiento a instrumentos tradicionales relacionados con ceremonias y prácticas espirituales de distintas culturas.

      Durante el encuentro, las y los asistentes podrán escuchar sonidos producidos con estos instrumentos y conocer parte de los significados simbólicos asociados con la naturaleza, la memoria y distintas tradiciones rituales.

      Juan Carlos Hidalgo Martínez participa desde su experiencia como integrante del Consejo de Abuelos de la Tradición Huasteca, reconocimiento que recibió en 2014. Además de su formación como abogado, desarrolla trabajo relacionado con astrología, tarot y acompañamiento espiritual.

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      Por su parte, Queta Huitzilin ha impulsado proyectos ligados al arte, el reciclaje y la conciencia ecológica desde la escritura y las artes plásticas. Ambos participantes forman parte del colectivo Amigos del Día Verde Maya, agrupación enfocada en actividades de reflexión y conexión con el entorno natural.

      La dinámica del palique combina conversación, interpretación sonora y comentarios relacionados con el origen y uso de los instrumentos presentados durante la actividad.

      El concierto y charla estará conducido por Ana Neumann, fundadora del Taller Libre de Literatura del Museo Othoniano.

      El encuentro se integra a la programación cultural de la Casa Museo Manuel José Othón, espacio que mantiene ciclos de diálogo, literatura y actividades artísticas abiertas al público.

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