CINE POTOSINO EN EL MARCHÉ DU FILM DE CANNES

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El proyecto cinematográfico Metaleros vs Testigos de Jehová, del realizador potosino Luis "Wicho" Rivera, formó parte del Marché du Film del Festival de Cannes 2026, uno de los encuentros de industria cinematográfica más importantes del mundo y espacio donde productores, distribuidores, plataformas y agentes internacionales buscan nuevos proyectos para financiar, producir y distribuir.

La participación de la película mexicana ocurrió después de su paso por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde el proyecto obtuvo siete premios dentro del pitch de género fantástico, lo que le permitió integrarse a las actividades de industria en Cannes y presentarse ante representantes del cine internacional.

Metaleros vs Testigos de Jehová es una película de horror y comedia centrada en tres jóvenes metaleros que viajan a un pueblo para grabar un videoclip, pero terminan involucrados en una serie de asesinatos y desapariciones. Debido a su apariencia y a los prejuicios de los habitantes, los protagonistas se convierten en los principales sospechosos mientras intentan descubrir qué ocurre realmente.

La propuesta mezcla elementos del cine gore, humor negro y referencias a la cultura metalera mexicana. El proyecto también aborda temas relacionados con los prejuicios sociales hacia distintas subculturas y el choque entre ambientes conservadores y expresiones juveniles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La presencia del proyecto en Cannes representó un paso importante para el cine de género hecho fuera de los principales centros de producción del país. Además de mostrar la película ante posibles socios internacionales, la participación en el Marché du Film abrió la posibilidad de concretar acuerdos de producción, distribución y circulación internacional para el largometraje.

El proyecto todavía se encuentra en desarrollo, aunque ya cuenta con apoyos de producción y postproducción obtenidos durante su paso por Guadalajara, además del interés de distintas productoras asociadas al cine fantástico y de terror.

La presencia de un realizador potosino en el Marché du Film también coloca a San Luis Potosí dentro de los espacios internacionales dedicados al cine de industria y eleva la presencia de propuestas mexicanas de horror y comedia en circuitos especializados, en un contexto donde la consolidación de este tipo de proyectos depende de redes de apoyo y continuidad en los procesos de producción.