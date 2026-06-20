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La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí presentará el concierto Sueño de una Noche de Verano este sábado 20 de junio a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz, bajo la dirección del maestro huésped David Hernández-Bretón.

El programa reunirá obras de Félix Mendelssohn, Héctor Berlioz y Robert Schumann, tres compositores representativos del romanticismo europeo.

La velada incluirá tres selecciones de la música incidental de Sueño de una noche de verano, compuesta por Mendelssohn a partir de la célebre obra teatral de William Shakespeare. Esta partitura figura entre las más conocidas del repertorio romántico y mantiene presencia constante tanto en las salas de concierto como en distintas adaptaciones cinematográficas inspiradas en el texto del dramaturgo inglés.

Como parte del programa se interpretará también la obertura El Carnaval Romano, Op. 9, de Héctor Berlioz. La pieza surgió a partir de materiales musicales de la ópera Benvenuto Cellini y se consolidó como una obra independiente dentro del repertorio sinfónico. Su carácter festivo, el uso de temas inspirados en danzas populares italianas y la riqueza de su orquestación la han convertido en una de las composiciones más reconocidas del autor francés.

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Posteriormente, la orquesta abordará la Sinfonía núm. 3 en mi bemol mayor, conocida como Renana, de Robert Schumann. La obra fue escrita en 1850 tras la llegada del compositor a Düsseldorf y refleja las impresiones que le produjeron el paisaje, la vida social y algunos espacios emblemáticos de la región del Rin. Entre sus referencias destaca la Catedral de Colonia, cuya influencia puede identificarse en uno de los movimientos de la partitura.

Con este concierto, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí ofrecerá un recorrido por distintas expresiones del romanticismo musical.

La entrada será libre con boleto, sujeto a disponibilidad.