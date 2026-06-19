MICHAEL SLEDGE PRESENTÓ SU NOVELA "LAS POZAS"

La figura de Edward James, el célebre mecenas del surrealismo que encontró en Xilitla el escenario ideal para materializar sus sueños, fue el punto de partida para una conversación literaria entre el escritor estadounidense Michael Sledge y la autora potosina Nuria Kaiser, durante la presentación de la novela Las Pozas en Librería Gandhi Centro.

Ante una audiencia interesada en el tema, Sledge compartió detalles sobre el origen de una historia que llevaba años rondando en su imaginación y que finalmente tomó forma en esta novela, escrita originalmente en inglés y traducida por la poeta Isabel Zapata.

Durante el encuentro, el autor habló sobre el proceso de investigación y construcción narrativa que implicó acercarse a la vida, el contexto y el legado de Edward James, personaje fundamental para comprender una de las expresiones más singulares del surrealismo en México.

Radicado en Oaxaca desde hace más de dos décadas, Michael Sledge destacó la influencia que la cultura mexicana ha tenido en su trabajo literario. El escritor señaló que los paisajes, las tradiciones y las historias del país suelen estar presentes en sus obras, una fascinación que encuentra en Las Pozas un espacio particularmente fértil gracias a la riqueza simbólica y artística asociada a la historia de James y a Las Pozas de Xilitla.

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La conversación, conducida por Nuria Kaiser, permitió explorar diversos aspectos del oficio de escribir, desde la gestación de una idea hasta las decisiones narrativas que dan forma a una novela. El diálogo se desarrolló en un ambiente cercano y dinámico, enriquecido por la participación constante de los asistentes, quienes formularon preguntas y compartieron reflexiones sobre la obra y los personajes.

Más que una presentación editorial, el encuentro se convirtió en una reflexión sobre la memoria, la imaginación y el poder de la literatura para recrear figuras históricas que continúan despertando interés entre los lectores.

Con actividades como esta, Librería Gandhi continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre escritores y lectores, promoviendo la conversación en torno a la literatura contemporánea y las historias vinculadas con la identidad cultural de México.