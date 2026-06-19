Los Bárbaros, de Emilio Borjas, llegará al Museo Federico Silva

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La exposición escultórica Los Bárbaros, muestra individual del escultor e historiador Emilio Borjas Rubín de Celis llegará al Museo Federico Silva inaugurará el próximo 26 de junio, reúne veinte piezas elaboradas mediante la técnica de vaciado en bronce, la apertura tendrá lugar a las 21:00 horas.

La exposición toma como eje el concepto de "bárbaros", término utilizado durante la época colonial para referirse a diversos grupos chichimecas que habitaron el desierto potosino y otras regiones situadas fuera de los límites de Mesoamérica. A partir de esta referencia histórica, el artista desarrolla una propuesta visual centrada en la cultura guachichila, considerada una de las raíces culturales del norte de México.

Las obras presentan elementos relacionados con la historia y la cosmovisión de este pueblo originario. Entre las piezas figuran representaciones de armas indígenas, animales, personajes históricos y figuras surgidas de relatos y visiones asociadas a la memoria colectiva de los guachichiles. A través del bronce, la muestra toma temas relacionados con la permanencia cultural, la identidad y la resistencia de estas comunidades.

La propuesta de Borjas no busca reconstruir de manera literal el pasado, sino ofrecer una lectura contemporánea de los pueblos que durante siglos fueron descritos desde la visión de los conquistadores. La exposición plantea una reflexión sobre las narrativas históricas y la forma en que estas han influido en la construcción de la memoria colectiva.

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Como parte de la inauguración se realizará un performance concebido para acompañar la experiencia de la muestra e introducir al público en el universo simbólico que articula las esculturas. Esta intervención dialogará con las piezas expuestas y complementará el recorrido por la exhibición.

La propuesta de Borjas no busca reconstruir de manera literal el pasado, sino ofrecer una lectura contemporánea de los pueblos que durante siglos fueron descritos desde la visión de los conquistadores.

La exposición plantea una reflexión sobre las narrativas históricas y la forma en que estas han influido en la construcción de la memoria colectiva.