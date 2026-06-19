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Orígenes de la lucha libre en San Luis Potosí

Por Estrella Govea

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Orígenes de la lucha libre en San Luis Potosí
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      La historia de la lucha libre en San Luis Potosí será el tema de la conferencia "Sin límite de tiempo. Los inicios de la lucha libre potosina 1909-1958", que impartirá el investigador e historiador Raúl Palacios García el próximo 19 de junio a las 19:00 horas en el Museo Francisco Cossío.

      La ponencia ofrecerá un recorrido por las primeras etapas de este espectáculo deportivo en la entidad, desde sus antecedentes a principios del siglo XX hasta su consolidación como una de las formas de entretenimiento más populares entre la población potosina durante la década de 1950.

      A partir de una investigación histórica, Palacios García presentará información sobre los espacios donde se desarrollaron las primeras funciones, los personajes que participaron en ellas y las condiciones sociales que favorecieron el crecimiento de la lucha libre en San Luis Potosí. La conferencia también permitirá conocer cómo este deporte-espectáculo se integró a la vida cotidiana y al panorama cultural de la época.

      El investigador ha desarrollado diversos proyectos enfocados en la historia social, deportiva e industrial del estado. Desde 2008 trabaja en iniciativas de rescate documental y difusión de la memoria histórica potosina, labor que ha plasmado en publicaciones dedicadas al patrimonio y a distintos procesos históricos de la entidad.

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      La charla representa una oportunidad para acercarse a un aspecto poco estudiado de la historia local y reconocer la relevancia que la lucha libre tuvo en la conformación de espacios de convivencia y entretenimiento para varias generaciones de potosinos.

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