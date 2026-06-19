Festival Pride, música y arte drag

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí será sede del Festival Pride el próximo 19 de junio, una jornada que reunirá propuestas de música electrónica y espectáculos drag dentro de la programación de Noche de Museo.

Las actividades comenzarán a partir de las 18:00 horas y se extenderán hasta la noche con una cartelera integrada por artistas locales y exponentes de la escena drag. La conducción estará a cargo de Balú Dragking, quien acompañará el desarrollo de las distintas presentaciones.

La programación iniciará a las 18:30 horas con la participación de Zvñiga Dj. Más tarde, a las 19:30 horas, se presentará el show drag de Picadrag, seguido por la sesión musical de Carlitx Dj a las 20:00 horas.

La segunda parte de la jornada incluirá la participación de Themis D´Vine a las 21:00 horas, mientras que Jesuso Dj tomará la cabina a las 21:30 horas. El cierre de los espectáculos drag estará a cargo de Ariela Grande a las 22:30 horas y la noche concluirá con la presentación de Nacho Padilla Dj a las 23:00 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Festival Pride se suma a las actividades culturales vinculadas con el mes del orgullo LGBTQ+, una fecha que promueve la visibilidad, la diversidad y la expresión de distintas identidades a través de espacios artísticos y de convivencia. En este contexto, la música y el arte drag ocupan un lugar central como manifestaciones culturales que han acompañado históricamente las luchas y celebraciones de esta comunidad.

El acceso general tendrá un costo de 65 pesos por persona.