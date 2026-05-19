Conferencia en el Museo Regional Potosino

Se llevo a cabo la conferencia "Tres años de conservación y restauración en el Museo Regional Potosino", impartida por el restaurador Benito Velázquez Tello.

Durante la charla, el especialista presentó los trabajos de conservación, limpieza, registro y restauración que se han desarrollado desde hace tres años en las áreas de resguardo del museo potosino, como parte de un proyecto nacional enfocado en mejorar las condiciones de preservación del patrimonio arqueológico en museos del INAH.

Velázquez Tello explicó que gran parte de las colecciones museísticas permanecen fuera de exhibición y resguardadas en bodegas, por lo que las labores de conservación resultan fundamentales para garantizar su preservación, investigación y futura exhibición. Señaló que muchos museos enfrentan problemáticas relacionadas con la falta de infraestructura, recursos, catalogación y espacios adecuados para el resguardo de piezas.

En el caso del Museo Regional Potosino, indicó que al inicio del proyecto se encontraron materiales arqueológicos, piezas metálicas, huesos y cerámica almacenados en condiciones inadecuadas, con acumulación de polvo, cajas deterioradas y falta de clasificación. A partir de ello, se emprendieron procesos de limpieza, estabilización, registro fotográfico y reorganización del acervo.

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Entre los trabajos realizados destacó la conservación de una colección de más de 400 piezas de herrería, así como la restauración de figurillas huastecas.