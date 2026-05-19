Convocatoria para Festival Creadoras 2027

El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) abrió la convocatoria para participar en el quinto Festival Creadoras 2027, encuentro dedicado a difundir el trabajo de mujeres en las artes plásticas y visuales.

El festival contempla exposiciones, presentaciones y espacios de diálogo entre artistas, curadoras, gestoras, docentes, periodistas culturales y estudiantes. Las actividades se desarrollarán entre marzo y mayo de 2027 en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del IPBA.

La convocatoria está dirigida a creadoras mayores de 18 años que residan en la ciudad de San Luis Potosí y desarrollen proyectos dentro de las artes visuales o plásticas. En esta edición, el festival dará prioridad a propuestas relacionadas con las experiencias de vida de las mujeres, así como obras que aborden sus luchas y derechos. También considera proyectos que impulsen el trabajo colectivo y el intercambio entre mujeres dedicadas al ámbito artístico.

Dentro de la modalidad de exposición colectiva, cada participante podrá registrar hasta dos piezas de temática libre. El IPBA informó que se tomarán en cuenta propuestas representativas de la escena artística local por su discurso, originalidad y técnica. Las artistas deberán llenar un formulario en línea con información de las obras, semblanza y enlaces a redes sociales. Las piezas seleccionadas formarán parte de una muestra colectiva y de una memoria digital que permanecerá en el Portal de Artes Visuales del instituto.

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Por otra parte, la modalidad de exposición individual permitirá el registro de un solo proyecto por creadora. Las propuestas seleccionadas se exhibirán en las galerías del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa o en la Galería Antonio Rocha Cordero del IPBA. En ambos casos, las artistas serán responsables de entregar sus obras en las fechas establecidas, mientras que el instituto asumirá la museografía, montaje y difusión de las exposiciones.

La recepción de propuestas permanecerá abierta hasta el 13 de agosto de 2026 y los resultados se enviarán por correo electrónico el 28 de agosto. El IPBA señaló que descartará proyectos con discursos que promuevan discriminación o vulneren derechos humanos. Para mayores informes, las interesadas podrán comunicarse con la coordinadora del Festival Creadoras, Alaide Peña, a través del correo artesvisuales@ipba.com.mx.