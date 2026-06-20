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Cultura

EL FUNERAL DEL AMOR

Por cale agundis

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
A
EL FUNERAL DEL AMOR
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      Aquél día velaban al amor. Después de que había estado vagando por ahí, sintiéndose como el viento marino que soplaba a obscuras. Encendieron las velas en aquella sala, luego de que el amor había dicho sentirse muy cansado, y cerró sus ojos... para siempre. Por última vez, con sus dedos, acarició su rostro, después el estremecimiento y, al final, el silencio.

      En la sala de velación estaban el olvido, el tiempo, los recuerdos, varios instantes, algunos momentos mágicos y otros momentos tristes; había un reloj, un corazón que cedía, espuma dulce, viento tibio... transformación y fuerza. De la humanidad conmovida no había nada. El amor yacía dentro de una caja de sal y miel. Cerró los párpados y los abriría hasta llegar a unas nubes, excitado y fresco.

      El amor había sido siempre muy valiente, palpitante. Merecía ser velado con honores. Despedido, primero con aplausos y, después, con un minuto de silencio. La catársis del amor, me revuelca la mente y los sentidos.

      El asfixiante ambiente de la salita donde se velaba el amor lo contrarestaba el aroma de una flor de pétalos gruesos y marchitos.

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      Estaba asustada también, como todos, pero estaba avisada ya: el amor había muerto. Arrimada contra la pared, oscura y sucia, huyendo, casi corriendo, estaba la pálida conciencia. Sentía tanta culpa por el engaño hacia el amor que... la impresión sobrepasaba a la hipocresía. Caigo de rodillas... ¡El amor ha muerto! Y con él, yo.

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