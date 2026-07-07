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Quizás es el pleito más interesante que conozco. Ojo: sólo lo práctica la persona inteligente.

Varias veces escuché a mi abuela Carmelina "hacerle pleito ratero a la gente". Es lo más catatónico que te pueden hacer. Verán una vez mi abuela chocó en Muñoz, y el dueño de carro chocado se bajó con aquellas ínfulas qué, mi abuela le dijo:

-- Mire señor para empezar deje de verme así, porque su cara no le ayuda mucho y así yo no discuto... El hombre ante la petición tuvo que cambiar su expresión.

-- Señora, usted se me estrelló atrás y debe pagarme.

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-- Usted frenó cuando yo aceleré. Es culpa de los dos...

-- Yo frené porque se iba a poner el alto señora.

-- Pues yo aceleré, para alcanzar a pasar. ¿Qué nadie le enseñó a manejar?

-- Señora, pues el que pega, paga.

-- Sí paga el que pega, pero mi carro nada más le dio un besito al suyo... no pasó nada.

-- Me tiró mi defensa señora.

-- A pues recójala, o qué, encima de que me gritó y me hizo fea cara, ¿todavía quiere que se la recoja? El señor recogió su defensa y se fue. Claro, era otro tiempo, cuando todavía se respetaba a la mujer, ¿porque si eso hubiera sido hoy? Me le dan tres cachetadas guajoloteras a mi abuela y le bajan al menos seis mil pesos.

Esa vez solo se dejaron oír las carcajadas de Carmelina sonoras en el aire... mientras los nietos que la acompañábamos guardábamos en nuestro cerebro el SCRIPT del "Modus defensus al impostorum".

Por supuesto mi madre también lo aprendió y es imposible pelear con ella porque sin que te des cuenta, (¡Ah! Y que canijilla) te volteó la tortilla y zas, acabas pidiendo perdón y aceptando todo con total benevolencia y como recita chavo del ocho: con las orejas caídas, con el hocico partido y con el rabo entre las patas...

El pleito ratero de seguro lo inventó una mujer para lavar sus culpas, curarse en salud, aparentar inocencia, pedir clemencia. Pero hay que ser astuto, y cómo dije: inteligente. Tras todo esto también debes de pelear con seguridad. Jejeejee, otra buena estrategia que acompaña al "pleito ratero" es alzar un poquito la voz y mirar al contrincante al tercer ojo (entre ceja y ceja) Nunca, jamás verlo a los ojos directamente porque te pueden ganar o los nervios o la risa y ya valiste chetos.

¿Capichi lo que te estoy diciendo?