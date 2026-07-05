"Construcción Plástica" reúne la obra reciente de Héctor de Anda

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La exposición del artista Héctor de Anda "Construcción Plástica" se encuentra vigente en el Centro Cultural Universitario Caja Real, reúne más de 30 obras de distintos formatos y disciplinas que ofrecen un recorrido por las principales líneas de trabajo del creador.

La exposición integra dibujo, pintura, grabado, fotografía, ensamble, escultura y piezas relacionadas con el arte urbano. A través de estos lenguajes, Héctor de Anda desarrolla propuestas que abordan temas como la naturaleza, la gentrificación, el aislamiento personal y la construcción del paisaje contemporáneo.

De acuerdo con el curador Rafael Pérez y Pérez, la obra del artista se distingue por la experimentación constante tanto en los materiales como en los conceptos. Sus piezas retoman referentes del pasado para establecer nuevas relaciones con problemáticas y contextos actuales, a partir de una amplia variedad de recursos plásticos.

Parte de la producción expuesta mantiene vínculos con el arte povera, corriente artística que incorpora materiales reciclados y objetos de uso cotidiano. En las obras aparecen elementos como alambres, láminas, cables y cartones, junto con referencias al graffiti y otras expresiones del arte urbano que amplían las posibilidades del lenguaje visual.

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"Construcción Plástica" forma parte de la renovación de la oferta expositiva de Caja Real y comparte espacio con la muestra "Origen", de Rosario Guillermo. Ambas exposiciones pueden visitarse con entrada libre de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas, y los domingos, de 10:00 a 14:00 horas.