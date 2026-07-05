"Moscas", la nueva película de Fernando Eimbcke

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La más reciente película del director mexicano Fernando Eimbcke "Moscas", es proyectada en la Cineteca Alameda, el filme es una coproducción entre México y España con clasificación B.

Las funciones se realizarán el domingo 5 de julio a las 15:00 horas, el lunes 6 a las 19:30, el martes 7 a las 15:00 y el miércoles 8 a las 16:30 horas.

La historia sigue a Olga, una mujer que lleva una vida solitaria en un conjunto habitacional de la Ciudad de México. Su rutina cambia cuando, por necesidad económica, renta una habitación a un hombre que llega acompañado en secreto por su hijo de nueve años. A partir de esa convivencia, la película explora los vínculos que surgen entre personas que atraviesan distintas circunstancias.

Filmada en blanco y negro, "Moscas" reúne las actuaciones de Teresita Sánchez, Hugo Ramírez, Bastián Escobar y Enrique Arreola. El guion fue escrito por Fernando Eimbcke y Vanesa Garnica, mientras que la fotografía estuvo a cargo de María Secco y la música de Camilo Lara.

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La película tuvo su estreno mundial en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026, donde obtuvo el Premio del Jurado Ecuménico. Después pasó por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara antes de iniciar su exhibición comercial en México.

Esta es una de las producciones mexicanas recientes que ha destacado en el circuito internacional y que toma la vida cotidiana desde una perspectiva íntima.

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