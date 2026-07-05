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Artistas de "El arte de decir la verdad" compartirán sus procesos creativos

Por Estrella Govea

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Artistas de "El arte de decir la verdad" compartirán sus procesos creativos
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      "El arte de decir la verdad", es la exposición colectiva de técnicas mixtas que será presentada por artistas de Colectivos por el Arte LGBT, en la sesión de programa "Todos los lunes son de Palique" el 6 de julio a las 19:30 horas, en la  Casa Museo Manuel José Othón.

      La muestra reúne propuestas que toman temas como la identidad, la diversidad y la libertad de expresión a través de distintos lenguajes visuales. En ella participan Jon Dorado (Oswaldo Plascencia), Ana Catarsis, Becky Martínez, Friski, Jorge "Yorch" Cabrera y Ángel Santana, quienes presentan obras construidas desde perspectivas y disciplinas diversas.

      El encuentro incluirá una conversación con las y los artistas participantes, quienes compartirán aspectos de sus procesos creativos y de las ideas que dieron origen a las piezas expuestas. El diálogo también abordará las experiencias que influyen en su producción artística y las distintas formas de representación presentes en la exposición.

      La diversidad de trayectorias de los expositores aporta distintos enfoques al proyecto colectivo. Entre ellos se encuentran artistas dedicados a la pintura, la restauración, las artes visuales, la escultura y el arte interdisciplinario, cuyas obras incorporan referencias a la naturaleza, la figura humana, la experimentación material y la reflexión sobre temas sociales.

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