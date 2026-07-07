"El Tari" y la historia del futbol potosino

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Iván Hernández Moreno, conocido como "El Tari", exjugador del Real San Luis, participó en una charla en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, la historia del futbol potosino, la trayectoria del invitado y el papel de este deporte dentro de la vida social y cultural de la ciudad.

Durante la conversación se compartieron recuerdos sobre espacios emblemáticos vinculados al futbol en San Luis Potosí, como los antiguos campos deportivos y los estadios que formaron parte de distintas etapas de la ciudad. Los participantes comentaron anécdotas sobre la práctica del futbol en barrios y escuelas, además de referencias a personajes, equipos y acontecimientos relacionados con la memoria deportiva local.

Por su parte, Hernández relató sus inicios en Tarimoro, Guanajuato, donde comenzó su vínculo con el deporte desde la infancia. También recordó su etapa como atleta especializado en salto de altura, disciplina en la que obtuvo un campeonato nacional en la década de 1980, antes de orientar su carrera hacia el futbol profesional.

El exjugador explicó su paso por equipos de Celaya y su llegada a San Luis Potosí en 1993, cuando la franquicia para la que jugaba fue trasladada a la ciudad. A partir de entonces formó parte del proyecto deportivo local durante varios años, experiencia que incluyó el trabajo con distintos entrenadores y la evolución de las categorías profesionales del futbol mexicano. También habló de su etapa posterior como director técnico y formador de jóvenes jugadores.

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El diálogo también incluyó el panorama actual del futbol nacional. Hernández compartió opiniones sobre la selección mexicana, la formación de futbolistas y la importancia del acompañamiento técnico y psicológico en el desarrollo deportivo.