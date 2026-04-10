Taller de teatro en el IPBA

El Instituto Potosino de Bellas Artes anunció el Taller de teatro para alumnos principiantes e intermedios, que se llevará a cabo del 13 de abril al 29 de mayo.

La actividad estará a cargo de Rubén Cabral y está dirigida a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 16 años. El taller plantea una introducción al trabajo escénico con base en ejercicios accesibles para quienes inician o cuentan con experiencia previa.

El contenido del curso se centra en el desarrollo de la expresión corporal y vocal, a partir del uso de la voz, la dicción y la proyección, así como del cuerpo como herramienta expresiva. También incluye dinámicas orientadas a la improvisación y a la construcción de situaciones ficticias.

La propuesta incorpora actividades que buscan fortalecer la convivencia grupal, el respeto y la escucha entre participantes.

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El trabajo en equipo forma parte del proceso, junto con ejercicios que promueven la empatía y la valoración de las ideas dentro del grupo.

El taller también aborda aspectos relacionados con la confianza escénica y la desinhibición.

A través de la práctica constante, las y los participantes desarrollan seguridad personal y habilidades básicas para el desempeño actoral en un entorno formativo.

Las sesiones se realizarán los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas en el salón de folclor del recinto, con una cuota de recuperación de 1,200 pesos.