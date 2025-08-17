logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Fallece el poeta y gestor cultural Antonio Calera-Grobet a los 51 años

La muerte de Antonio Calera-Grobet deja un hueco en la cultura mexicana

Por El Universal

Agosto 17, 2025 03:40 p.m.
A
Foto: @CulturaUNAM (X)

Foto: @CulturaUNAM (X)

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El poeta y promotor cultural Antonio Calera-Grobet falleció ayer a los 51 años, mientras se encontraba de vacaciones en el puerto de Progreso, Yucatán.

Propietario de la "Hostería La Bota-Cultubar" y editor de Mantarraya Ediciones, Calera-Grobet fue reconocido como uno de los principales gestores culturales de la Ciudad de México.

Desde "La Bota" organizó presentaciones de libros y festivales que se convirtieron en punto de encuentro para escritores, artistas y lectores.

¿Quién fue Antonio Calera-Grobet?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Nacido en 1974, colaboró en diversos periódicos y revistas nacionales. Entre sus libros de poesía destaca "Sed Jaguar" (2018).

Otro de sus proyectos más entrañables fue "La Chula", una combi amarilla de los años setenta que funcionaba como foro itinerante para actividades culturales.

A lo largo de su trayectoria, trabajó con instituciones como el Museo de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y la Casa del Lago de la UNAM, dejando una huella profunda en la escena cultural del país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece el poeta y gestor cultural Antonio Calera-Grobet a los 51 años
Fallece el poeta y gestor cultural Antonio Calera-Grobet a los 51 años

Fallece el poeta y gestor cultural Antonio Calera-Grobet a los 51 años

SLP

El Universal

La muerte de Antonio Calera-Grobet deja un hueco en la cultura mexicana

Estreno de Amatarte Musical en el CEART
Estreno de Amatarte Musical en el CEART

Estreno de Amatarte Musical en el CEART

SLP

Estrella Govea

Taller de pintura rupestre, hoy
Taller de pintura rupestre, hoy

Taller de pintura rupestre, hoy

SLP

Estrella Govea

FESTEJANDO LA VIDA: PARA UN SUEÑO TEATRAL
FESTEJANDO LA VIDA: PARA UN SUEÑO TEATRAL

FESTEJANDO LA VIDA: PARA UN SUEÑO TEATRAL

SLP

Estrella Govea

Una jornada cultural que combina música en vivo, cabaret y gastronomía