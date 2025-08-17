Estreno de Amatarte Musical en el CEART

El estreno de Amatarte Musical se presentara este domingo 17 de agosto a las 17:00 horas en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí, un proyecto creado y producido por el potosino Charlie de Rose.

Amatarte Musical combina los recursos del teatro musical con un estilo contemporáneo en el que predominan la tragicomedia y la sátira. Su formato de monólogo incorpora música en vivo, coreografías y una puesta visual vibrante, elementos que buscan conectar con el público a través de humor, ritmo y crítica social.

La historia transporta a los años noventa y se centra en los retos que enfrentan los jóvenes artistas dentro del mundo del teatro, muchos de ellos poco visibilizados. Entre canciones, baile y situaciones cargadas de ironía, la obra refleja las tensiones entre la ilusión de los escenarios y las dificultades de crecer en un entorno competitivo.

El montaje destaca por su tono dinámico y accesible, en el que la comicidad y la sátira sirven para exponer aspectos de la industria escénica y de la vida cotidiana. El uso de referentes noventeros y la mezcla de géneros musicales aportan un aire nostálgico y, al mismo tiempo, actual, con el que la obra busca diferenciarse de los formatos convencionales del teatro musical.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta ópera prima, Charlie de Rose se suma a una generación de jóvenes creadores escénicos potosinos que exploran nuevas narrativas y lenguajes teatrales.

Amatarte Musical se presenta como una propuesta fresca que enlaza entretenimiento y reflexión.

Los boletos están disponibles por medio del contacto 444 711 8421 y tienen costo de $150 pesos por persona.