FESTEJANDO LA VIDA: PARA UN SUEÑO TEATRAL

Este domingo 17 de agosto a partir de las 17:00 horas se llevará a cabo el evento “Festejando la Vida: Música, Comida y Escena para un Sueño Teatral”, una jornada cultural que combina música en vivo, cabaret y gastronomía en el espacio Terrazas #1250.

El programa incluye la participación de DJ Tú Jefa, proyecto de Luisa De Montserrat, y Cocainselecta, de Cain Coronado, quienes llevarán al público por un recorrido de fusiones electrónicas y ritmos contemporáneos. A ellos se sumarán Andrea Fuente Music, Esrraro Arriaga y Humberto Díaz, con un repertorio de huapangos que enmarcarán la identidad sonora de la región. La propuesta escénica estará a cargo de BeVella, colectivo que trabaja el cabaret desde una perspectiva de crítica y humor.

La intención del encuentro no es solo ofrecer un concierto o un espectáculo, sino construir un espacio artístico en el que convivan distintas expresiones: canto, baile, teatro y sabores locales. La diversidad de géneros y estilos que se presentarán busca generar un ambiente de convivencia donde la cultura sea el eje de reunión.

La actividad surge como parte del acompañamiento a la actriz y maestra de voz Eloísa Zapata Esquivel, quien en su trayectoria ha consolidado un trabajo artístico enfocado en la memoria, la identidad y la resistencia desde la escena. Ha participado en proyectos como El Hecho 2/27, Corazón Gordito y La Patria de Nadie, y forma parte de la Colectiva Sorora Santanera, dedicada a visibilizar el trabajo de mujeres artistas.

Más allá de la celebración personal, el evento se convierte en un punto de conexión entre público y artistas, recordando que la vida cultural de la ciudad se sostiene con acciones compartidas.

La actividad convoca a distintas voces artísticas de San Luis Potosí en torno a la celebración y la creación colectiva.