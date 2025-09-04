La Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas (FENALEM) 2025 se llevará a cabo a partir de hoy jueves 4 a este domingo 7 de septiembre en el Auditorio Rafael Nieto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

El encuentro reúne conferencias, mesas de lectura y presentaciones de distintos géneros literarios, con la participación de autoras de diversas regiones del país. La feria, creada en 2020 como parte del proyecto EscritorasMx, busca difundir y promover la obra de escritoras mexicanas en distintos formatos y contextos culturales.

El día de hoy, las actividades comienzan a las 9:00 horas con la inauguración y la conferencia de Palmira Flores García y Beatriz Graf titulada Literatura y visualización de las escritoras mexicanas contemporáneas. La jornada continúa con seis mesas de trabajo en torno a la poesía, el cuento, la novela y géneros híbridos. Participan autoras como Fabiola Amaro, Aída Menalí Pérez Fernández, Edurne Villanueva y Margarita Díaz de León, entre otras, con moderaciones a cargo de escritoras y académicas como Laura Rojas del Toro, Jenifer Scanlan y Jeanne Karen.

El viernes 5, la programación arranca a las 10:00 horas con la Mesa de Literatura Infantil. A lo largo del día se desarrollan mesas sobre dramaturgia, cuento, híbrido y lenguas originarias, donde se incluyen voces como Elsa Ramírez Garduño, Celia Gómez Ramos, Paula Guillén y Fernanda Kookuilo’o. La jornada concluye con la Mesa de Poesía en la que participan Karina Lovk, Astrid Velasco Montante y Natalia Bustamante, moderada por Margarita Díaz de León.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sábado 6, las actividades se concentran en la narrativa breve, la poesía y la novela. Entre las autoras convocadas se encuentran Silvia Parque, Carmen Campuzano, Andrea E. Becerra y Mónica Elizabeth González Rameño.

La programación incluye también una mesa dedicada al gráfico híbrido y poesía, así como un espacio para la minificción con escritoras como Daniela Lomartti y Adriana Azucena Rodríguez. La jornada cierra con una mesa de novela moderada por Celia Mireles Cárdenas.

El domingo 7 se presentan mesas de poesía, cuento y novela con autoras como Mariana González S., Igniv Castillo, Carmen Macedo Odilón y Dennis Salas. A las 13:00 horas se presenta la Antología FENALEM, que reúne voces de distintas generaciones. Por la tarde, se desarrollan las últimas mesas y la feria concluye con la clausura a las 19:00 horas.

El programa de la cuarta edición de la FENALEM se encuentra en sus redes sociales, mismo que tiene el propósito de visibilizar y difundir la obra de escritoras mexicanas en un espacio de alcance nacional.