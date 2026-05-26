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El Quinto Festival Cultural Los Tumultos continúa con su programa en distintos espacios de San Luis Potosí hasta el 31 de mayo, reúne conciertos, presentaciones musicales y actividades culturales con propuestas enfocadas en música, historia y tradición popular.

El festival inicio el 23 de mayo con la participación de la Orquesta Filarmónica Ernesto Báez en la Universidad Tangamanga Campus Saucito. Posteriormente, el Jardín de San Juan de Dios recibió las presentaciones de Diego Alonso con "Un reencuentro con el amor", Paco Corpus con "En otra vida" y Dany Trovas con "Entre pairos y derivas", conciertos que marcaron el arranque de esta quinta edición.

A partir de este miércoles 27 de mayo, la programación retomará actividades en el Jardín de San Juan de Dios con "Alma de madera" a las 18:00 horas. Más tarde, a las 19:00 horas, el Ensamble Destello presentará "Noche de boleros", concierto dedicado al repertorio romántico y tradicional.

Para el viernes 29 de mayo, la Casa Pastoral Señor del Saucito albergará dos actividades. A las 18:00 horas, Josué David Martínez Mejía ofrecerá la charla "An´ca la calle del perico: nomenclatura antigua de la ciudad", enfocada en referencias históricas de San Luis Potosí. Ese mismo día, a las 20:00 horas, Tulio Torres presentará "Sonidos ancestrales", propuesta musical vinculada a instrumentos y sonoridades tradicionales.

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El cierre del festival se llevará a cabo el sábado 30 y domingo 31 de mayo. Ángel Díaz se presentará el sábado a las 18:00 horas en el Jardín de San Juan de Dios, mientras que la clausura estará a cargo de Percutam Duo con "Marimba de concierto", programada para el domingo 31 de mayo a las 20:00 horas en la Capilla de Nuestra Señora de Loreto.

Los eventos tendrán entrada libre.