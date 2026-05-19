FESTIVAL ETÉREA EN EL CUART

Llega una nueva edición de Etérea 2026, festival académico en el Centro Universitario de las Artes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, reunirá actividades de música, teatro, danza, cine, artes visuales y talleres abiertos.

La programación inicia este19 de mayo con actividades en la Caja Negra, Galería 1 y Plaza del Estudiante.

Entre las presentaciones destacan el Club de Teatro a las 15:00 horas, la inauguración de la exposición de artes visuales a las 16:00 horas y la participación de Águilas Marching Band a las 16:30 horas.

Este mismo día también habrá un taller de teatro físico y expresión corporal, además de una presentación de guitarra acústica y ensamble de rock a las 18:00 horas.

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Para mañana miércoles 20 de mayo, el programa contempla una proyección de cortometrajes de stop motion a las 14:00 horas en Caja Negra, así como un recital del taller de canto y presencia escénica a las 16:00 horas en Caja Blanca. También se impartirá la actividad Ciencia ficción: previendo el futuro de la humanidad en Aula 1 y una sesión de vocal coaching avanzado a las 17:00 horas en Caja Negra.

El jueves 21 de mayo concentrará actividades relacionadas con danza, medios audiovisuales y cultura popular. A las 12:00 horas se realizará el taller de bailes españoles y flamenco "Quiero ser libre", mientras que a las 13:00 horas se impartirá el taller de bordado Tenek: lengua y cultura en Galería 1. Durante la tarde se presentarán un showcase de creación de videojuegos, muestras de cine experimental, videoarte y cortometrajes, además del taller de armónica diatónica y una milonga universitaria de tango pista a las 18:00 horas.

Las actividades concluirán el viernes 22 y sábado 23 de mayo con muestras de serigrafía textil, teatro, doblaje, danza K-pop, bellydance y Bollywood.

El cierre del festival incluirá un maratón de poesía, clase de cumbia, talleres de danza clásica, ballet y danza contemporánea, así como una sesión de vocal coaching titulada "Todo mundo puede cantar".

Etérea 2026 busca compartir los procesos y proyectos desarrollados por la comunidad universitaria durante el semestre.