"Carlota Inquebrantable" llega al Foro Sombra

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La obra "Carlota Inquebrantable", bajo la dirección de Rafael Degar, llegará al Foro Sombra el domingo 30 de agosto con dos funciones, a las 13:00 y 17:00 horas. El montaje es un monólogo interpretado por Estela Barona basado en las cartas que Carlota, Emperatriz de México, escribió durante el periodo de encierro que siguió a la caída del Segundo Imperio Mexicano.

La puesta en escena reconstruye parte de la historia de Carlota desde sus propios escritos, mientras recuerda y reflexiona sobre su vida como emperatriz, el proyecto político que encabezó junto a Maximiliano y las circunstancias que marcaron su destino. El montaje plantea también la forma en que su condición de mujer influyó en las decisiones y límites que enfrentó.

"Carlota Inquebrantable" presenta a una mujer que, tras la caída del Imperio, permaneció recluida durante décadas y enfrentó la pérdida de poder y el aislamiento. La obra propone recuperar su voz y mostrarla desde una perspectiva distinta a la imagen de locura con la que históricamente ha sido identificada.

La función se realizará en el Foro Sombra, ubicado en Juan de Oñate #340, San Luis Potosí. Los boletos tienen un costo de 250 pesos en entrada general y 200 pesos para estudiantes y personas con credencial del INAPAM. La venta de boletos y reservaciones se realiza al 444 497 1366.

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