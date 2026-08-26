Fila desde temprano para charla de Angela Davis en UNAM

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El día llegó, hoy -26 de agosto- es la esperada charla que impartirá la filósofa y activista estadounidense Angela Davis en la UNAM, como parte del programa de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios (Filuni) y la fila para poder entrar ya es larga.

A las 11 de la mañana ya se reportaba en redes sociales decenas de personas esperando afuera de la sala Miguel Covarrubias, ubicada en el Centro Cultural Universitario, donde se llevará a cabo la conversación de Davis a las 18:00 horas.

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Ha sido tal el entusiasmo por no perderse la primera visita de Davis a México, que la fila se formó a las 6 de la mañana, con Mirna Estrella Vega, del Instituto de Educación Media Superior, y Ángeles, estudiante de la maestría en Estudios de género, como registró Cultura UNAM en redes sociales."La considero uno de los referentes más relevantes de la lucha feminista. En este momento, escuchar su palabra creo que es muy importante, en términos del avance del fascismo a nivel mundial, en ese sentido vengo buscando esas motivaciones para la esperanza y la movilización", dijo Vega sobre el motivo de su llegada tan anticipada al evento."Busco encontrar algunas claves en cuestión de género y cómo podemos seguir transmitiendo la importancia de seguir luchando y manteniéndonos firmes dentro de los feminismos y qué podemos hacer ante nuevas formas de violencia, como funar en redes", agregó Ángeles.La charla de Davis se titula "Abolición, feminismo, ¡ahora!" y contará con la participación de Gina Dent y Amneris Chaparro Martínez. Si no te es posible formarte afuera de la Sala Miguel Covarrubias o ya no alcanzaste lugar, no te preocupes, que aun así podrás ver la presentación de Angela Davis en la UNAM en transmisión en la Sala Carlos Chávez y salas de cine dentro del mismo Centro Cultural Universitario.Si tampoco te es posible trasladarte o prefieres estar en la comodidad de tu casa, la plática de Angela Davis se transmitirá en vivo en TVUNAM, YouTube: https://www.youtube.com/live/vEi0mwytNVI , así como en las cuentas de Facebook y X de Cultura UNAM.