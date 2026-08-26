"Cúpulas nacionales decidirán alianzas en SLP", dice Gallardo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La decisión de concretar coaliciones en las entidades federativas no dependerá de las dirigencias estatales, sino de las presidencias nacionales, consideró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Señaló esto, luego que Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal de Morena, afirmó que no formará una coalición local con el PVEM para disputar la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos de San Luis Potosí.

El mandatario estatal exteriorizó que las cúpulas nacionales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), serán las encargadas de tomar la última decisión que se replicará en los estados.

Afirmó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es un instituto de alianzas, por ello, apostará a dicha estrategia en los comicios del 2027.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Declaró que el Verde Ecologista mantiene las "puertas abiertas", a fin de que las demás fuerzas políticas consideren coaligarse en un gran frente.