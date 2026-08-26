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Ciencia y Tecnología

Apple anuncia evento presencial y en línea para presentar iPhone 2026

El lema del evento será

Por El Universal

Agosto 26, 2026 01:34 p.m.
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Apple anuncia evento presencial y en línea para presentar iPhone 2026
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      Apple ya dio a conocer la fecha en la que lanzará el nuevo iPhone. A través de redes sociales, representantes de la firma de Cupertino compartieron la imagen del típico logo de la manzana junto con la fecha oficial en la que se llevará a cabo el Apple Event.


      Recordemos que este es uno de los eventos más importantes para la firma pues realizan varios anuncios importantes, entre ellos los detalles del lanzamiento de su próximo iPhone.

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      Como tradicionalmente lo hacemos, en Tech Bit tendremos todos los detalles de los próximos lanzamientos de Apple; por ahora te dejamos la información sobre cuándo y dónde seguir la presentación.
      Después de varias especulaciones sobre cuándo sería el lanzamiento del próximo iPhone, por fin tenemos la fecha oficial. Apple Event se realizará el próximo miércoles 9 de septiembre, según la invitación lanzada por la compañía.
      La presentación tiene como lema "Surprise and shine" y como ya era de esperarse, este se realizará desde el Steve Jobs Theater, en Apple Park, ubicado en Cupertino, California.
      El evento se vivirá de manera presencial para invitados y medios, aunque de igual forma se llevará a cabo una transmisión en vivo que puede seguirse a través de internet.
      Este se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana, hora Ciudad de México. Puedes seguirlo a través de la página oficial de YouTube de Apple o bien, en su sitio oficial en dónde se concentran todas las presentaciones de la firma.

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