Tim Curry también conquistó los videojuegos

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Tim Curry, uno de los actores más reconocidos de la cultura pop, murió a los 80 años.

El intérprete británico falleció ayer martes 25 de agosto en su casa de Los Ángeles, dejando una trayectoria que abarcó el cine, la televisión, el teatro, la animación y, por supuesto, los videojuegos.

Aunque para muchos siempre será el doctor Frank-N-Furter de "The Rocky Horror Picture Show" o Pennywise de "It", Curry también encontró un espacio en la industria de los videojuegos.

Y no se limitó a hacer pequeños cameos, sino que prestó su voz y rostro para algunos personajes que todavía son recordados por los jugadores.

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Uno de sus trabajos más importantes llegó en 1993 con "Gabriel Knight: Sins of the Fathers", una aventura gráfica desarrollada por Sierra On-Line.

Curry prestó su voz a Gabriel Knight, un escritor y dueño de una librería en Nueva Orleans que comienza a investigar una serie de asesinatos relacionados con el vudú.

El personaje se convirtió en uno de los protagonistas más reconocidos de las aventuras gráficas de los años 90.

El actor regresaría años después para "Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned", nuevamente como la voz del protagonista.

En 1995, Tim Curry protagonizó "Frankenstein: Through the Eyes of the Monster", una aventura interactiva en la que interpretó al mismísimo doctor Victor Frankenstein.

El juego aprovechaba el formato de aventura con actores reales para contar la historia y permitió a Curry llevar uno de los personajes clásicos de la literatura a otro medio.

Ese mismo periodo también lo llevó a participar en "Wing Commander III: Heart of the Tiger", donde interpretó a Melek, uno de los personajes de la raza Kilrathi.

Curry también encontró terreno fértil en los videojuegos de corte animado.

En "Toonstruck", de 1996, interpretó a Count Nefarious, uno de sus personajes más recordados dentro de este tipo de producciones.

La combinación de animación y actores reales permitió que el actor explotara nuevamente su facilidad para interpretar villanos exagerados y carismáticos.

Más adelante participó en videojuegos relacionados con franquicias como "Scooby-Doo", "Rugrats", "The Wild Thornberrys" y "Jimmy Neutron".

Pero si hay un videojuego que las nuevas generaciones relacionan inmediatamente con Tim Curry, ese es "Command & Conquer: Red Alert 3".

En 2008, Curry interpretó al Premier Anatoly Cherdenko, líder de la Unión Soviética en esta historia de estrategia y viajes en el tiempo.

Su actuación en las secuencias de acción real rápidamente se convirtió en uno de los elementos más recordados del juego.

Y con el paso de los años, una de sus escenas terminó convertida en meme gracias a la peculiar manera en la que Curry presenta los planes de su personaje.

Es uno de esos momentos en los que el videojuego y la cultura de internet terminaron haciendo equipo.

La relación de Curry con los videojuegos continuó durante los últimos años de la década de 2000.

En "Brütal Legend", de 2009, interpretó al emperador Doviculus, uno de los principales villanos de la aventura protagonizada por Jack Black.

Ese mismo año apareció en "Dragon Age: Origins" como Arl Rendon Howe, otro de los antagonistas importantes de la historia.

Dos personajes muy diferentes, pero que demostraban nuevamente una de las grandes fortalezas de Curry: podía pasar de un villano teatral y exagerado a un personaje mucho más serio sin perder su sello.

La carrera de Tim Curry en los videojuegos quizá no sea tan conocida como sus trabajos en cine y televisión, pero dejó personajes suficientes para demostrar que su talento también funcionaba frente a un micrófono o dentro de una secuencia digital.

Gabriel Knight, Victor Frankenstein, Count Nefarious, Doviculus, Arl Howe y Anatoly Cherdenko forman parte de una faceta poco explorada de su carrera.