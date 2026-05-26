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Cultura

Homenaje a la poeta Olimpia Badillo Iracheta

Por Estrella Govea

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Homenaje a la poeta Olimpia Badillo Iracheta
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      La maestra Olimpia Badillo Iracheta tendrá un homenaje póstumo este martes 26 de mayo a las 18:00 horas en el Museo Nacional de la Máscara. La ceremonia reconocerá la trayectoria de la poeta, docente y promotora cultural potosina, cuya labor estuvo ligada a la literatura, la formación académica y la difusión cultural en San Luis Potosí.

      Nacida en Ciudad Fernández el 5 de julio de 1943, Olimpia Badillo desarrolló una carrera enfocada en la enseñanza de la lengua y la literatura españolas. Estudió en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y cursó una maestría en Lengua y Literatura Españolas en la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México. También formó parte de la planta docente de la Escuela Normal de San Luis Potosí y participó en proyectos de educación y creación literaria.

      Dentro de su trayectoria cultural destacó su trabajo como coordinadora de talleres literarios en el Museo Nacional de la Máscara y su participación en la Red Nacional Autónoma de Talleres Literarios. Además, produjo el programa radiofónico "Mujeres de Palabra" en Radio Universidad, espacio dedicado a la difusión de la literatura y la participación de las mujeres en el ámbito cultural.

      La escritora mantuvo presencia en encuentros literarios estatales, nacionales e internacionales, entre ellos el Encuentro de Poetas del Mundo Latino, el Encuentro Internacional de Poetas en La Habana y el Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el País de las Nubes, en Oaxaca. Su obra poética incluyó títulos como De memoria y piel, A cadena perfecta, Aguaviento y Veranos de cierva sosegada, además de una línea de poesía erótica que abrió espacio a nuevas voces femeninas dentro de la literatura mexicana.

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      A lo largo de su carrera recibió reconocimientos como el Premio Estatal de Poesía Manuel José Othón en 1985 y distinciones otorgadas por instituciones culturales y educativas de San Luis Potosí.

      El homenaje buscará recordar su aportación a las letras, la docencia y la promoción cultural en el estado.

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