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Cultura

LA INCONVENCIONAL, FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS

Del 9 al 26 de julio habrá teatro, danza y música en espacios independientes

Por Estrella Govea

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
A
LA INCONVENCIONAL, FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS
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      La segunda edición de La Inconvencional, Festival de Artes Escénicas en Espacios No Convencionales, se llevará a cabo del 9 al 26 de julio en San Luis Potosí con una programación que traslada el teatro, la danza, la música y otras prácticas escénicas a espacios independientes.

      La propuesta contempla funciones en casas, talleres, estudios, viveros, laboratorios, cervecerías y otros espacios de convivencia que, durante el festival, recibirán proyectos escénicos de San Luis Potosí, Monterrey, Oaxaca, Ciudad de México y Xalapa, Veracruz.

      El recorrido iniciará el 10 de julio con Casa, de Escena Inefable; continuará con Principios de la maldad, de Intermitencia Teatro, el día 11, y Apofenia, de Colectivo Acúsmato, el 12.

      La segunda semana incluirá Amorio, de Odiosos Teatro, el 17 de julio; Sardinas, de CASA GRIS, proveniente de Ciudad de México, el 18, y Niñas de la guerra, de Dionisiacas Colectivo Teatral, de Xalapa, Veracruz, el 19.

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      El cierre estará a cargo de Del suelo al silabario, de Contexto Teatro, de Monterrey, el 24 de julio, y Las nietas de Bernarda Alba, de Lobas Teatro, el día 25.

      Además de las funciones, La Inconvencional integra conversatorios, experiencias sonoras y actividades de diálogo enfocadas en la producción independiente, la descentralización cultural y las formas actuales de ocupar el espacio escénico. Los jueves estarán dedicados a los platicatorios, mientras que las funciones tendrán lugar los viernes, sábados y domingos.

      El concepto del festival parte de una relación distinta entre la escena, el territorio y la comunidad. Cada sede modifica su uso habitual para recibir propuestas artísticas que acercan las artes escénicas a públicos en entornos cotidianos, con un formato que privilegia la cercanía entre creadores y asistentes.

      La edición 2026 también busca consolidar relaciones entre artistas, espacios independientes y audiencias a partir de un circuito de colaboración que reúne proyectos de distintas ciudades del país.

      El festival plantea un recorrido por distintos puntos de la ciudad donde el encuentro entre artistas y público forma parte de la experiencia.

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