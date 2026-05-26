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La exposición "Libertad que habita en lo invisible", se presenta en el Museo de Sitio del Centro de las Artes de San Luis Potosí, muestra de la artista Guadalupe Lopezwongñis que aborda distintas formas de entender la libertad desde la experiencia humana, la identidad y las tensiones sociales.

La propuesta reúne cerámica, pintura e instalación para construir un recorrido enfocado en aquello que permanece fuera de lo visible.

La exposición parte de preguntas relacionadas con la libertad de pensamiento, expresión, acción y creación, así como de las limitaciones que atraviesan distintos contextos sociales.

La artista relaciona estas ideas con la enfermedad, la migración, la prisión, las condiciones de vida y los límites impuestos a la imaginación y al individuo. A partir de estos temas, la muestra plantea una reflexión sobre las desigualdades y las barreras que condicionan la vida cotidiana.

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Dentro del montaje, la materia funciona como eje conceptual, representa el vínculo con la existencia y el territorio, la pintura utiliza el color para construir significados asociados a la memoria y la percepción.

Las instalaciones integran elementos espaciales que cuestionan las formas en que las personas enfrentan restricciones visibles e invisibles dentro de la sociedad.

El concepto de la muestra también retoma ideas de pensadores como Jean-Paul Sartre, Immanuel Kant, Michel Foucault y Byung-Chul Han para analizar la libertad desde distintas perspectivas.

La exposición cuestiona la relación entre decisión individual, estructuras de poder y exigencias sociales, además de señalar cómo ciertas formas de control permanecen ocultas dentro de la vida contemporánea.

A través de este proyecto, Guadalupe Lopezwongñis propone una lectura sobre la libertad vinculada con la identidad y las experiencias personales.

La muestra explora las ausencias, las interrupciones y aquello que no siempre se nombra, pero influye en la construcción social y emocional de las personas.