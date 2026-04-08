Muere Melchor Peredo, muralista emblemático de Veracruz
Peredo fue reconocido por su inspiración en Orozco, Rivera y Siqueiros y su aporte cultural en Veracruz.
A
XALAPA, Ver., abril 8 (EL UNIVERSAL).- El muralista mexicano
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Melchor Peredo, falleció la madrugada de este miércoles a los 99 años de edad en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.
"Melchor Peredo, mi compañero de vida, acaba de fallecer", expresó su compañera de vida, Lourdes Hernández Quiñones.
En sus redes sociales, lo despidió con unas breves palabras.
"Muralista, antes que pintor, artista de mirada creativa. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color", dijo.
La comunidad cultural manifestó un gran pesar por la muerte del artista que creció bajo la inspiración de los artistas José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.
Originario del Distrito Federal, las últimas tres décadas residió en la capital veracruzana, donde se convirtió en un icono de la ciudad.
no te pierdas estas noticias
Muere Melchor Peredo, muralista emblemático de Veracruz
SLP
El Universal
Peredo fue reconocido por su inspiración en Orozco, Rivera y Siqueiros y su aporte cultural en Veracruz.
Mercados Antiguos de San Luis Potosí
SLP
Estrella Govea
El historiador Jesús Martínez Melgarejo ofreció la charla