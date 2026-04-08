Muere Melchor Peredo, muralista emblemático de Veracruz

XALAPA

, Ver., abril 8 (EL UNIVERSAL).- Elmexicano

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la madrugada de este miércoles a los 99 años de edad en la ciudad de, capital de Veracruz., mi compañero de vida, acaba de fallecer",suEn sus, locon unas, antes que pintor,de mirada. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color", dijo.Lamanifestó unpor ladelque creció bajo la inspiración de los artistasOriginario del, lasresidió en la capital veracruzana, donde se convirtió en unde la ciudad.