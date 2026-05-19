Museos crecen en visitantes, pero no en públicos frecuentes

En el marco del Día Internacional de los Museos, la Estadística de Museos (EM) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que los recintos museísticos del país registraron una afluencia conjunta de 52.2 millones de visitantes durante el último año, cifra superior en 0.6 millones respecto a 2024.

En total participaron mil 215 recintos culturales, 12 más que en 2024, en un panorama donde los museos de historia, arte y arqueología continúan como los más representativos del país.

Dentro de este contexto nacional, San Luis Potosí registró 32 museos y una afluencia de 505 mil 129 visitantes durante 2025, lo que representó 0.97 por ciento del total nacional. La entidad se ubicó en el puesto 19 por debajo de estados como Jalisco, Puebla y Guanajuato, que concentraron algunas de las mayores cifras de visitantes a museos en el país.

El estudio también evidenció que, aunque los museos mantienen presencia entre el público, persisten retos relacionados con la formación de audiencias y la difusión cultural. Entre las principales razones por las que las personas no asisten a museos destaca la falta de difusión, publicidad o desconocimiento del acervo, señalada por 18.2 por ciento de las personas entrevistadas. A esto se suma la percepción de falta de cultura o educación, con 16.4 por ciento y el no tener tiempo con el 15.9 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otro de los datos que reflejan los hábitos de consumo cultural nacional es que 80.6 por ciento de los visitantes acudió al museo por primera vez en los últimos 12 meses, mientras que únicamente 6.9 por ciento afirmó asistir cuatro veces o más al año. Además, más de la mitad de las personas permaneció menos de una hora dentro del recinto. Pese a ello, los museos continúan como uno de los principales espacios de acceso cultural en el país.

El reporte señala que 59.8 por ciento de los recintos ofrece entrada gratuita y 89.5 por ciento cuenta con visitas guiadas, además de actividades artísticas y culturales complementarias.

Los resultados de la EM 2025 muestran un crecimiento sostenido en la asistencia a museos en México, aunque también reflejan la necesidad de fortalecer las estrategias de difusión y acercamiento de públicos para consolidar la relación de las audiencias con estos espacios culturales.