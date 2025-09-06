logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

NADIE TE OBSERVA MÁS

Por Redacción

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
NADIE TE OBSERVA MÁS

Nadie te observa más que las personas a las que no les agradas. 

Vivimos convencidos de que todo el mundo está demasiado ocupado en lo suyo como para prestarnos atención. Y en muchos casos es cierto. Pero existe una excepción: las personas a las que no les agradas. A esas, curiosamente, les resulta difícil apartar los ojos de ti. A lo mejor por simple obsesión. Quienes no te soportan te observan con lupa. Analizan tus errores, exageran tus defectos y a veces hasta esperan tu caída. Te siguen con más atención de la que crees, buscando cualquier gesto, palabra o acción que confirme su versión negativa de ti. Se fijan en lo que dices, en cómo te vistes, en tus decisiones. En silencio, alimentan su opinión con cada detalle que les das. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces el rechazo no nace del desinterés, sino de una forma torcida de involucrarse. No gustarles les da una razón para mantenerse pendientes. Su desaprobación se convierte en una forma de vigilancia. Y cuanto más brilles, más incómodos se sienten, porque tú éxito contradice su percepción. Pero no debes preocuparte. Que alguien te observe con malos ojos no te define. En todo caso, habla más de sus propias inseguridades que de tus fallas. Tú sigue avanzando. No te detengas a justificarte ni a corregir versiones ajenas. No estás aquí para convencer a todos, sino para vivir con autenticidad. Recuerda: el ruido que hacen a tus espaldas solo significa que vas delante. Y si tanto te miran, quizás no seas tan indiferente como dicen. Recuerda: el ruido que hacen a tus espaldas no es más que el eco de tu avance. Quien va delante siempre genera incomodidad en quienes se quedan atrás. Y si tanto te observan, si tanto te comentan, quizás no seas tan insignificante como quisieran hacerte creer. A veces, la atención constante del que critica no es más que una forma disimulada de admiración por ti.

cale agundis

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Del Toro, de los favoritos para el León de Oro
Del Toro, de los favoritos para el León de Oro

Del Toro, de los favoritos para el León de Oro

SLP

EFE

Compite con su versión del clásico ‘Frankenstein’; ocho años después de ganar el León de Oro con ‘The Shape of water’ (La forma del agua)

VIAJAR, BEBER Y MIRAR
VIAJAR, BEBER Y MIRAR

VIAJAR, BEBER Y MIRAR

SLP

PULSO

NADIE TE OBSERVA MÁS
NADIE TE OBSERVA MÁS

NADIE TE OBSERVA MÁS

SLP

Redacción

Milán decreta luto ciudadano por Armani
Milán decreta luto ciudadano por Armani

Milán decreta luto ciudadano por Armani

SLP

EFE