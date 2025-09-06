La próxima zafra iniciaría a mediados de noviembre

CIUDAD VALLES.- De acuerdo con los cálculos del líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA) Eduardo Martínez Morales, la zafra volvería a su ciclo natural, porque se prevé que el próximo ciclo comenzará a mediados de noviembre.

Aunque recalcó que es muy premeditado dar alguna fecha, las lluvias de junio dieron una bocanada de oxígeno a los productores de caña que podrían comenzar con la entrega de su gramínea a la factoría, oficialmente, a mediados del undécimo mes del año.

Refirió que la caña tendría mejor calidad que la del ciclo pasado, en el entendido de que la zafra anterior comenzó hasta el mes de enero y terminó a mediados de mayo.

Refirió el líder cañero que a diferencia de las 700 mil toneladas de caña entregada el pasado ciclo, en la que viene calculan poder completar el millón de toneladas.

