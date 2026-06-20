Pasión electrónica en el Museo Nacional de la Máscara

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El Museo Nacional de la Máscara albergará el próximo 20 de junio a las 21:00 horas Pasión electrónica: Un viaje electrónico por el mundo, una propuesta que reunirá música, danza y elementos visuales en una velada dedicada a la exploración de distintas corrientes de la escena electrónica contemporánea.

La iniciativa plantea un recorrido sonoro a través de diversos estilos y referencias culturales vinculadas con la música electrónica. El encuentro buscará combinar distintas disciplinas artísticas dentro de un espacio patrimonial de la ciudad, con una programación enfocada en la experimentación y el diálogo entre sonidos de diferentes orígenes.

Entre las y los participantes destaca la presencia del músico, productor y DJ español Dr. Jayus, quien ofrecerá una selección musical basada en la fusión del flamenco con otros géneros y tradiciones sonoras. Su propuesta incorpora elementos de distintas culturas y busca establecer conexiones entre la música electrónica y expresiones musicales de diversos contextos.

A la programación se sumará Daniela Caba, cuya participación aportará una dimensión escénica a la velada mediante una propuesta de danza. Su intervención acompañará las presentaciones musicales y contribuirá a la construcción de una experiencia que integra movimiento, sonido y espacio.

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También formará parte del encuentro el proyecto Efecto Tlacoyo, que desarrolla una propuesta sustentada en la combinación de música electrónica con sonidos prehispánicos, además de referencias al arte y las tradiciones populares mexicanas.

Con estas participaciones, Pasión electrónica: Un viaje electrónico por el mundo reunirá distintas perspectivas de la creación contemporánea en una actividad orientada al intercambio entre música, cultura y artes escénicas.

El acceso tendrá una cuota de recuperación de 150 pesos.