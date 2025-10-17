PRESENTAN LA OBRA POÉTICA “EL CORAZÓN DEL ALEBRIJE”

logo pulso
María de Lourdes Palacios reúne poemas que exploran las emociones humanas

Por Estrella Govea

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
María de Lourdes Palacio Milán presentará su obra poética “El corazón del alebrije”, en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí este viernes 17 de octubre a las 17:30 horas, contará con los comentarios de Maribel Alávez Torres.

“El corazón del alebrije” reúne una serie de poemas que exploran las emociones humanas a través de metáforas ligadas a la naturaleza y al movimiento interior. En sus páginas, las tormentas, los miedos y las pérdidas se convierten en símbolos del cambio y la fortaleza, construyendo una voz poética que busca acompañar al lector en los procesos de fragilidad y renovación personal.

María de Lourdes Palacio Milán, conocida también como Tutis o Alebrije Infinito, es autora de cuentos y poemas, y ha desarrollado una trayectoria literaria marcada por su participación en talleres y festivales. Ha formado parte de encuentros como Huellas del Crimen, Festival Internacional de Novela Negra, En busca de la 11ª Musa y el Festival Internacional de Poesía Festejo a la Madre: amores sin etiquetas, donde ha compartido espacios con reconocidos escritores nacionales e internacionales.

Su trabajo ha sido incluido en diversas antologías y publicaciones como Poiesis, Palabra de fuego y Raíces de mi tierra, además de fanzines, recitales y lecturas colectivas dedicadas a la poesía femenina. Desde 2021, colabora en la Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, dentro del área de difusión cultural virtual.

Con esta publicación, la autora presenta una obra que refleja su trayectoria y compromiso con la palabra escrita, acercando al público a una propuesta literaria que combina la sensibilidad poética con una mirada introspectiva sobre la vida y sus múltiples formas de resiliencia.

