PRESENTAN LA OBRA POÉTICA “EL CORAZÓN DEL ALEBRIJE”

María de Lourdes Palacio Milán presentará su obra poética “El corazón del alebrije”, en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí este viernes 17 de octubre a las 17:30 horas, contará con los comentarios de Maribel Alávez Torres.

“El corazón del alebrije” reúne una serie de poemas que exploran las emociones humanas a través de metáforas ligadas a la naturaleza y al movimiento interior. En sus páginas, las tormentas, los miedos y las pérdidas se convierten en símbolos del cambio y la fortaleza, construyendo una voz poética que busca acompañar al lector en los procesos de fragilidad y renovación personal.

María de Lourdes Palacio Milán, conocida también como Tutis o Alebrije Infinito, es autora de cuentos y poemas, y ha desarrollado una trayectoria literaria marcada por su participación en talleres y festivales. Ha formado parte de encuentros como Huellas del Crimen, Festival Internacional de Novela Negra, En busca de la 11ª Musa y el Festival Internacional de Poesía Festejo a la Madre: amores sin etiquetas, donde ha compartido espacios con reconocidos escritores nacionales e internacionales.

Su trabajo ha sido incluido en diversas antologías y publicaciones como Poiesis, Palabra de fuego y Raíces de mi tierra, además de fanzines, recitales y lecturas colectivas dedicadas a la poesía femenina. Desde 2021, colabora en la Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, dentro del área de difusión cultural virtual.

Con esta publicación, la autora presenta una obra que refleja su trayectoria y compromiso con la palabra escrita, acercando al público a una propuesta literaria que combina la sensibilidad poética con una mirada introspectiva sobre la vida y sus múltiples formas de resiliencia.