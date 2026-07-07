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México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

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México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

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ROSITA

Por Redacción

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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ROSITA
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      No me gustaban los días fríos. Rosita siempre quería dormirse abrazada de mí, eso me incomodaba. La amaba es cierto pero, cuando quería girarme hacia la ventana no podía hacerlo. Si por fortuna lo lograba, ella no me dirigía la palabra al despertar. Nos gustaba dormir desnudos y el frío lo impedía, sin embargo lo hacíamos. 

      Cada mañana el café estaba listo y caliente, como me gusta. 

      Ella usaba una sudadera roída y pantaletas, así preparaba el desayuno, su mejor vestimenta sin duda.

      Me gustaba verla sin maquillaje, era otra, nunca es bueno enamorarte de otra, creo. Yo estaba listo para irme cuando ella apenas iba a bañarse. Pero ella era hermosa y en eso jamás podría ganarle.

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      Al llegar al trabajo me recibía un beso, después yo iba a mi oficina, la de hasta el fondo. Ese beso me duraba hasta media tarde y pensaba: "pobre Rosita". Nunca se enterará, nadie del trabajo la conoce. 

      Por las noches me gustaba sorprender a mi Rosita con detalles dignos del noviazgo adolescente. La sorprendía con una botella de vino, le quitaba los zapatos y besaba sus pies. 

      A ella le gustaba bailar, bailábamos. Me hacía el amor de maneras que nadie podrá igualar, se lo hacía yo también de la misma manera que se lo hacía a otras. 

      Terminábamos abrazados hasta quedarnos dormidos, desnudos, queriéndome girar otra vez hacia la ventana. "Pobre Rosita", me decía.

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