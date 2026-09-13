Puro Cuento
La marcha de los tristes, apuntes
Resumen
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Preguntas y respuestas
El mundo no es un mejor lugar sin ti, canta el artista urbano Lng/SHT que escucho desde que estaba en el primer semestre de la universidad. En esos años, quizá desde antes, algunas ideas peligrosas venían colándose en mi cabeza (las razones no importan/o eso me dijeron/ya no me acuerdo), el deseo de dejar de pertenecer a este plano. Tampoco ayudaba el constante bombardeo al que me sometí leyendo a los máximos exponentes del existencialismo, estoy seguro que a esa edad apenas y masticaba lo que aquellos pensadores quisieron decir.
Pero vuelvo, esa canción ("La marcha de los tristes"), cuenta mi historia, la tuya, la de cualquier persona a la que le haya atraído la idea de soltarse, la forma en que todos seguimos avanzando a pesar de cargar con una sombra que nos va disminuyendo hasta casi dejar de existir. Pero sobre todo, cuenta cómo para el resto, esas ideas son casi imperceptibles.
Esta no pretende ser una lista de pasos a seguir, sino una re(visita) a todo aquello que podrías tomar en cuenta cuando percibes que alguien está comenzando a pensar de más, a pensar vagamente, a rumiar:
-Algo te duele, no sabes qué es.
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-Quieres hablarlo, pero te da pena.
-No quieres hablarlo, crees que ya hartaste a todos con lo mismo.
-Tu única opción es dialogar contigo mismo.
-Te das cuenta que eres la peor opción de a quién podrías acudir.
-Te cuestionas, te culpas.
-Buscas opciones, calculas riesgos.
Tras ver todo hacia atrás, a varios (no quiero hacer cuentas) años de distancia, abrazo la idea de quedarme, siempre agradeciendo el hecho haber tenido opciones, personas, oídos atentos y manos dispuestas a cargar conmigo, al menos por unos años más.
Escucha, observa, contén, abraza y no juzgues. Todos estamos expuestos a ser miembros activos de la marcha de los tristes.
IG: Adonai Uresti
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