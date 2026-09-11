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Cultura

Armando González Torres ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua

El escritor ha sido galardonado con premios nacionales de poesía y ensayo literario en México.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 04:56 p.m.
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Armando González Torres ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- Armando González Torres (Ciudad de México, 1964), ensayista y poeta, ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua (AML), al ser considerado como "una voz que ha hecho de la literatura una forma de examen crítico", se informa en un comunicado.

      Elección y reconocimiento en la Academia Mexicana de la Lengua

      La elección de ingreso de González Torres ocurrió el 10 de septiembre, a propuesta de Javier Garciadiego, Roger Bartra y Fernando Fernández, en una sesión plenaria en la que se destacaron las contribuciones del escritor en el campo de la "poesía, la reflexión crítica y en el estudio de la tradición literaria e intelectual de México".

      El escritor ocupará la silla XXV, lugar que antes era de la astrónoma Julieta Fierro, quien falleció el 19 de septiembre del año pasado.

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      Trayectoria literaria y premios de Armando González Torres

      "En sus libros, la experiencia individual convive con la reflexión sobre el lenguaje, la literatura y la vida pública, en una escritura caracterizada por la ironía, la curiosidad intelectual y una permanente revisión de las certezas culturales", indica la AML.

      González Torres ha escrito los libros "La conversación ortodoxa", "La sed de los cadáveres", "Los días prolijos", "Teoría de la afrenta", "La peste", "Las guerras culturales de Octavio Paz", "¡Que se mueran los intelectuales!", "La pequeña tradición" y "La lectura y la sospecha".

      Su carrera ha sido reconocida con el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen, el Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes, el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas y el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry.

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