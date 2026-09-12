Rebeldes hutíes capturan isla Mayun en Yemen: clave para el mar Rojo

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Rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, se apoderaron el viernes de una isla clave tras capturar un puerto del mar Rojo, en acciones que amenazaban con alterar aún más el transporte marítimo internacional en la región. Irán instó a Arabia Saudí a poner fin a su bloqueo de Yemen y reanudar de inmediato las conversaciones.

Rebeldes hutíes capturan isla Mayun en Yemen

En otros hechos, la empresa de IA Anthropic afirmó que identificó y bloqueó a usuarios en el norte de Yemen que intentaban desarrollar misiles avanzados.

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Arabia Saudí responde con ataques aéreos tras captura de isla Mayun

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, capturaron la isla de Mayun en la entrada del mar Rojo, una alternativa clave para el envío de petróleo saudí y otras exportaciones desde que Irán comenzó a atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

La toma de la isla fue confirmada por un alto funcionario militar del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y por un funcionario hutí. Ambos declararon bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

Arabia Saudí respondió con ataques aéreos contra el aeropuerto en la ciudad portuaria yemení de Mokha, que los hutíes capturaron el jueves, informó un locutor hutí. Hasta el momento, no se han reportado daños o muertes.

Aproximadamente el 12% de los bienes del mundo suele transportarse por el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo. Es especialmente importante para Arabia Saudí, un aliado clave de Estados Unidos.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó el viernes en un comunicado que "la navegación marítima es segura para todas las compañías excepto para los buques saudíes". Pero los mercados están nerviosos, y expertos han dicho que los hutíes son altamente impredecibles.

El Ministerio de Exteriores de Irán pidió el fin del bloqueo saudí de Yemen y un retorno inmediato a las negociaciones con los hutíes, mostrando apoyo a su aliado.